アイドルユニット「ve.ナース」に所属した元グラビアアイドルのあおい夏海（39）が4日、双子の男児を出産したことを報告した。

あおいは出産前日の3日からインスタグラムで「ついに明日！！！！！！双子爆誕！！！！ドキドキが大きくなってきた！！！楽しみすぎる」と我が子の誕生を待ち望み、「今日まで10カ月ずっと一緒に私のお腹の中で生きてくれた双子ちゃん 本当にありがとう 一緒に過ごしたマタニティライフは本当に幸せだったよ 一生忘れないよ」と振り返るとともに「明日からはそれぞれの体で一緒に楽しく生きていこうね 2人とも元気に産まれてきてね」と呼びかけていた。

今回、ストーリーズで「取り急ぎ 無事に元気な双子の赤ちゃん産まれました 母子ともに元気です！」と報告。子どもたちの写真も公開し、「長男2600g台」「次男2200g台」とそれぞれの体重も記した。

あおいは、14年7月に「河井あすな」から現在の芸名に改名。23年にフリーとなり、24年4月1日に結婚を発表。7月に妊娠を報告した際には「今妊活をしている方もいると思いますし、他人の妊娠報告を聞くたびモヤモヤしてしまう方もいると思います。実は私も妊活を2年半くらいしていましたし、去年一度、流産も経験しています」と、妊活をしていた昨年に流産したことも明かしていた。