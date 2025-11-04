【僕はあの夜あの子と】 11月4日 連載開始

講談社は、森巡る氏と関根蒼氏によるマンガ「僕はあの夜あの子と」の連載をコミックDAYSにて開始した。第1話と第2話が公開されており、第1話は無料、第2話は150ポイントが必要。

本作は、失恋直後の主人公が友人の結婚式の二次会後にホテルのベッドで目を覚ますところから始まる大人のラブコメディ。いったい誰と一夜を過ごしてしまったのかを突き止めるべく、二次会で会った女性たちと一人ずつ会って「どうだったのか」を確かめる。

なお、本作は毎週火曜日正午に新たな無料話が更新される。

【あらすじ】

失恋をした直後に参加した友人の結婚式の二次会。主人公の道上 直（みちがみ なお）は、お酒を飲みすぎて、気がつくとラブホテルのベッドの上にいた‥‥。昨晩の記憶が、まったくない！いったい誰と一夜を過ごしてしまったのかを突き止めるべく、直は二次会で出会ったさまざまな女性たちと一人ずつ会って「どうだったのか」を確かめていくことに‥‥！ 「運命の人かもしれない人」を探し求める、新感覚の大人のラブコメディ！

