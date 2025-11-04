ジオリーブＧ、上期経常は76％増益で上振れ着地

ジオリーブグループ <3157> [東証Ｓ] が11月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比75.8％増の13.5億円に拡大し、従来予想の9.5億円を上回って着地。

通期計画の28億円に対する進捗率は5年平均の39.5％を上回る48.2％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比27.9％減の14.5億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比4.0倍の7.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.0％→1.2％に改善した。



