宇都宮ブレックスがマクリーンを獲得…負傷のハーパーはインジュアリーリストへ

宇都宮ブレックスは11月4日、ジャスティン・ハーパーのインジュアリーリスト登録、ジャメール・マクリーンとの契約締結を発表した。

左遠位上腕二頭筋腱断裂のハーパーは、グラント・ジェレットに続いてインジュアリーリスト入り。マクリーンは203センチ103キロのビッグマンで、2019－20シーズンに名古屋ダイヤモンドドルフィンズでBリーグデビューを飾った。ドイツとスペインのチームを経て、2022－23シーズンに熊本ヴォルターズへ加入。2024－25レギュラーシーズンは39試合の出場で1試合平均13.1得点7.9リバウンド2.9アシスト1.0スティールを記録した。

マクリーンはクラブを通じて「ブレックス・ファミリーの一員になることができて、とても嬉しいです。勝利の歴史を紡ぐために、全力を尽くして貢献します。このチームの一員としてB.LEAGUEの舞台に立てることを、とても光栄に思います。チームやファンの皆さんにお会いできることを楽しみにしています！ありがとうございます！」とコメントした。

なお、宇都宮は「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第7節終了時点で東地区2位の10勝2敗。マクリーンは5日にブレックスアリーナ宇都宮で行われる横浜ビー・コルセアーズ戦からベンチ入り可能となる。