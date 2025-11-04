カナデン、上期経常が18％増益で着地・7-9月期も39％増益

カナデン <8081> [東証Ｐ] が11月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比18.1％増の18億円に伸びたが、通期計画の57億円に対する進捗率は31.7％となり、5年平均の34.7％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比21.7％増の38.9億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比38.9％増の13.2億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の4.0％→3.8％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

