　4日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　231763　　 -26.8　　　 45730
２. <1321> 野村日経平均　　 25616　　　-1.9　　　 53540
３. <1360> 日経ベア２　　　 22347　　　16.5　　　 139.2
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 21084　　 -38.4　　　　5667
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15233　　　-8.0　　　 54220
６. <1540> 純金信託　　　　 14464　　 -27.3　　　 19075
７. <1579> 日経ブル２　　　 12951　　 -14.4　　　 492.1
８. <1306> 野村東証指数　　　8295　　　20.7　　　3473.0
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　6661　　 -35.7　　　　2638
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　5817　　　86.2　　　　5372
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3656　　 -48.9　　　 676.7
12. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3426　　 -16.8　　　　 228
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3154　　 -25.7　　　 70250
14. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　2911　　　 2.0　　　　2386
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　2368　　　15.5　　　 53420
16. <1330> 上場日経平均　　　2362　　 -19.1　　　 53670
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　2130　　 -33.2　　　148850
18. <1358> 上場日経２倍　　　1973　　　 7.4　　　 86810
19. <1489> 日経高配５０　　　1872　　　42.4　　　　2597
20. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1855　　　-2.6　　　 56110
21. <1545> 野村ナスＨ無　　　1848　　　28.2　　　 39730
22. <200A> 野村日半導　　　　1711　　 -28.6　　　　2417
23. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1604　　 271.3　　　 694.5
24. <1397> ＳＭＤ２２５　　　1562　　1527.1　　　 52050
25. <1655> ｉＳ米国株　　　　1511　　　43.8　　　 751.9
26. <314A> ｉＳゴールド　　　1473　　 -38.2　　　 289.2
27. <2244> ＧＸＵテック　　　1404　　　64.4　　　　3154
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1301　　 -40.2　　　2146.5
29. <1328> 野村金連動　　　　1260　　 -36.7　　　 14540
30. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　1218　　 625.0　　　　3845
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1201　　　34.2　　　 61650
32. <1615> 野村東証銀行　　　1184　　　34.1　　　 469.1
33. <1547> 上場ＳＰ５百　　　1116　　 211.7　　　 11385
34. <1571> 日経インバ　　　　1098　　 -72.5　　　　 410
35. <1542> 純銀信託　　　　　1087　　 -36.2　　　 21375
36. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1074　　 -38.8　　　 342.1
37. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 847　　　95.6　　　3508.0
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 829　　 -26.6　　　 53670
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 819　　　21.3　　　　1117
40. <1541> 純プラ信託　　　　 806　　 -10.1　　　　7103
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 800　　 143.9　　　 30030
42. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 776　　 351.2　　　　1645
43. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 744　　　65.3　　　　1178
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 742　　 130.4　　　 25260
45. <1356> ＴＰＸベア２　　　 727　　　10.5　　　 183.8
46. <2013> ｉＳ米高配当　　　 718　　2293.3　　　 244.9
47. <1308> 上場東証指数　　　 700　　　-6.9　　　　3429
48. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 674　　 439.2　　　 370.8
49. <2038> 原油先Ｗブル　　　 632　　 143.1　　　　1487
50. <2631> ＭＸナスダク　　　 583　　　11.7　　　 28165
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース