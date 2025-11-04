ETF売買代金ランキング＝4日大引け
4日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 231763 -26.8 45730
２. <1321> 野村日経平均 25616 -1.9 53540
３. <1360> 日経ベア２ 22347 16.5 139.2
４. <1357> 日経Ｄインバ 21084 -38.4 5667
５. <1458> 楽天Ｗブル 15233 -8.0 54220
６. <1540> 純金信託 14464 -27.3 19075
７. <1579> 日経ブル２ 12951 -14.4 492.1
８. <1306> 野村東証指数 8295 20.7 3473.0
９. <2644> ＧＸ半導日株 6661 -35.7 2638
10. <1329> ｉＳ日経 5817 86.2 5372
11. <1568> ＴＰＸブル 3656 -48.9 676.7
12. <1459> 楽天Ｗベア 3426 -16.8 228
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3154 -25.7 70250
14. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2911 2.0 2386
15. <1320> ｉＦ日経年１ 2368 15.5 53420
16. <1330> 上場日経平均 2362 -19.1 53670
17. <2036> 金先物Ｗブル 2130 -33.2 148850
18. <1358> 上場日経２倍 1973 7.4 86810
19. <1489> 日経高配５０ 1872 42.4 2597
20. <1326> ＳＰＤＲ 1855 -2.6 56110
21. <1545> 野村ナスＨ無 1848 28.2 39730
22. <200A> 野村日半導 1711 -28.6 2417
23. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1604 271.3 694.5
24. <1397> ＳＭＤ２２５ 1562 1527.1 52050
25. <1655> ｉＳ米国株 1511 43.8 751.9
26. <314A> ｉＳゴールド 1473 -38.2 289.2
27. <2244> ＧＸＵテック 1404 64.4 3154
28. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1301 -40.2 2146.5
29. <1328> 野村金連動 1260 -36.7 14540
30. <2569> 上場ＮＱヘ有 1218 625.0 3845
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1201 34.2 61650
32. <1615> 野村東証銀行 1184 34.1 469.1
33. <1547> 上場ＳＰ５百 1116 211.7 11385
34. <1571> 日経インバ 1098 -72.5 410
35. <1542> 純銀信託 1087 -36.2 21375
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 1074 -38.8 342.1
37. <1305> ｉＦＴＰ年１ 847 95.6 3508.0
38. <1346> ＭＸ２２５ 829 -26.6 53670
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 819 21.3 1117
40. <1541> 純プラ信託 806 -10.1 7103
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 800 143.9 30030
42. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 776 351.2 1645
43. <2865> ＧＸＮカバコ 744 65.3 1178
44. <2559> ＭＸ全世界株 742 130.4 25260
45. <1356> ＴＰＸベア２ 727 10.5 183.8
46. <2013> ｉＳ米高配当 718 2293.3 244.9
47. <1308> 上場東証指数 700 -6.9 3429
48. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 674 439.2 370.8
49. <2038> 原油先Ｗブル 632 143.1 1487
50. <2631> ＭＸナスダク 583 11.7 28165
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
