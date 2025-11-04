東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、イオレ、メディア総研がS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、イオレ、メディア総研がS高

4日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数218、値下がり銘柄数354と、値下がりが優勢だった。



個別ではイオレ<2334>、メディア総研<9242>がストップ高。豆蔵<202A>、ジェネレーションパス<3195>、旅工房<6548>は一時ストップ高と値を飛ばした。富士山マガジンサービス<3138>、和心<9271>など4銘柄は年初来高値を更新。ライトアップ<6580>、Ｋｕｄａｎ<4425>、デジタルグリッド<350A>、データセクション<3905>、ｐｌｕｓｚｅｒｏ<5132>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＭＦＳ<196A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ユナイテッド<2497>、ツクルバ<2978>など18銘柄が年初来安値を更新。ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>、コンヴァノ<6574>、クリアル<2998>、リアルゲイト<5532>、売れるネット広告社グループ<9235>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

