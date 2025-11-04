オズワルド伊藤　蛙亭イワクラとの破局を発表…本誌が見ていたラブラブデート現場

人気芸人同士の破局が話題を呼んでいる――。11日2日、「ABEMA」で放送された千鳥がMCを務めるバラエティ番組『チャンスの時間』で、オズワルドの伊藤俊介が交際相手の蛙亭・イワクラと破局したことを明かした。

「同番組では、お笑いトリオ『リンダカラー∞』のりなぴっぴさんがタロット占いを通して伊藤さんのお悩み相談に乗るという企画でした。伊藤さんは、『強いて言うなら仕事関係ですね』と言ったところ、りなぴっぴさんに『本当の悩みがある』と指摘され、伊藤さんはイワクラさんと9月に破局したことを話し始めたのです。ふたりは2021年の秋から交際を始め、1度の破局を経て4年にわたる交際期間でした」（芸能記者）

本誌がふたりの熱愛を報じたのは、2022年7月のことだ。代々木八幡の庶民派居酒屋に入店したふたりは、2時間ほど食事を楽しむと、約30分かけて歩いてイワクラの自宅に帰宅。その間、周囲の目を気にせず手を繋ぎ、顔を近づける様子はラブラブそのものだった。

「イワクラさんは、オズワルドのYouTubeチャンネルの企画をきっかけに、2020年7月、伊藤さん、森本サイダーさん、お笑いコンビ・ママタルトの大鶴肥満さんたち男性芸人と、『女1、男3』のいびつなシェアハウス生活をスタートさせました。1年半のシェアハウス生活で伊藤さんと愛を育むと、イワクラさんはシェアハウスから徒歩5分の場所に新居を借りて伊藤さんとの半同棲生活をスタートさせました。

熱愛が報じられてからは、仲睦まじい様子をメディアで話すことも多く、伊藤さんは妹の朝ドラ女優・伊藤沙莉さんにイワクラさんをすでに紹介しており、結婚間近とも言われていただけに、今回の破局についてお笑いファンからは残念がる声も聞こえてきますよ」（テレビ局関係者）

破局を明かしたことについて、「恐ろしくスッキリしている」と番組で語った伊藤。一方のイワクラも、“ノーダメージ”ぶりを見せている。

「放送後に更新したInstagramでは、伊藤さんとの破局に触れるどころか、彼と共演するイベントの告知をおこなう余裕も見せています。ふたりとも同事務所の人気芸人なので、破局後も共演の機会は多いでしょう。関係性をどう笑いに変えていくのかが、今後の課題になるでしょうね」（前出・芸能記者）

破局も芸の肥やしになるといいけれど……。