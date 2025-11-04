来栖りんが、2026年3月18日にコンプリートアルバム『THIS IS RIN』を発売することを発表した。

本作は、2023年のデビュー以来リリースした全ての楽曲と、新たに制作した「Dolphin Dance Floor」、「ありがじゅー！」の2曲を収録した全18曲収録のアルバム。TVアニメ『神無き世界のカミサマ活動』オープニングテーマ「I wish」や、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第3期』エンディング主題歌「Believer」、TVアニメ『歴史に残る悪女になるぞ』エンディングテーマ「わっちゅあね？」など人気タイアップ楽曲も収録される。

数量限定盤と通常盤の2形態で発売され、数量限定盤には、アクリルスタンド、フォトブック、スリーブが付属する。さらに、コンプリートアルバムの発売を記念して、リリースイベントの開催も決定。早期予約特典や購入者特典も決定した。

また、新曲「Dolphin Dance Floor」は、来栖りんデビュー以来サウンドプロデュースをしているJunxix.が作詞・作曲を担当。エレクトロなサウンドにキュートなボーカルがのった、癖になるダンスポップチューンに仕上がったという。イルカや海を彷彿とさせる音が印象的で、ビートにのって身体が動いてしまったり、クラップせずにはいられない、楽曲タイトル通りの踊りたくなってフロアが湧くような1曲とのことだ。本楽曲は11月4日開催の＜来栖りんワンマンライブ【Dolphin Swim】＞にて初披露され、来栖りんの誕生日11月8日に先行配信される。配信キャンペーンも実施されるので、あわせてチェックしてほしい。

また新たに公開されたアーティスト写真は、彼女のイメージカラーのブルーの世界で、「これぞ、来栖りん」と言わんばかりのビジュアルに仕上がっている。

◾️コンプリートアルバム『THIS IS RIN』

2026年3月18日（水）発売 【数量限定盤】

品番：LACA-35174 価格：6,380円（税込）

仕様：CD1枚＋アクリルスタンド＋フォトブック＋スリーブ

収録内容：新規2曲を含む、全18曲収録

※CD収録内容は、数量限定盤・通常盤と共通 【通常盤】

品番：LACA-25174 価格：3,960円（税込）

仕様：CD1枚

収録内容：新規2曲を含む、全18曲収録

※CD収録内容は、数量限定盤・通常盤と共通 ▼収録内容

01.I wish

作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.

02.臆病シャイガール

作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也, kazuboy.

03.くるーず！

作詞・作曲：Junxix. 編曲：Saku

04.はじまりはいつも

作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.

05.ハピ♡ラキ

作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也, kazuboy.

06.Get you ×2

作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也, kazuboy.

07.Hop Step Jump☆ウィンク

作詞・作曲：Junxix. 編曲：村田祐一

08.境界 Identity

作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.

09.ばいばい、

作詞・作曲：Junxix. 編曲：玉木千尋

10.クアーフの海

作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.

11.Believer

作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也

12.SUMMER JOY

作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.

13.ヒロイン

作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也

14.わっちゅあね？

作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.

15.ドタバタ☆クリスマス

作詞：Junxix. 作曲：田代智一 編曲：やしきん

16.Wanted！

作詞：Junxix. 作曲・編曲：サクマリョウ

17.Dolphin Dance Floor

作詞・作曲：Junxix. 編曲：kazuboy.

18.ありがじゅー！

作詞・作曲：Junxix. 編曲：藤田卓也 ◆＜来栖りん コンプリートアルバム「THIS IS RIN」発売記念インターネットサイン会＞

開催日時：2026年1月18日（日）

［第1部］12:00〜 / ［第2部］15:00〜 / ［第3部］18:00〜

※生配信のため、時間が前後する場合がございます。 ▼特典内容

［第1部］

・来栖りん コンプリートアルバム「THIS IS RIN」【通常盤】1枚をご購入頂いたお客様

⇒。免愁屮蹈泪ぅ匹鬟廛譽璽鵐

⇒抽選でご当選いただいたお客様には、生配信中にL判ブロマイドに直筆サイン＋宛名を入れてプレゼント

※特典は´△里い困譴1枚となります。 ［第2部］

・来栖りん コンプリートアルバム「THIS IS RIN」【数量限定盤】1枚をご購入頂いたお客様

⇒／薫畫着用チェキをプレゼント

⇒抽選でご当選いただいたお客様には、生配信中に新衣装着用チェキに直筆サイン＋宛名を入れてプレゼント

※特典は´△里い困譴1枚となります。 ［第3部］

・来栖りん コンプリートアルバム「THIS IS RIN」【数量限定盤】1枚＋【通常盤】1枚(計2枚)をご購入頂いたお客様

⇒．▲リルコースターをプレゼント

⇒抽選でご当選いただいたお客様には、生配信中にアクリルコースターに直筆サイン＋宛名を入れてプレゼント

※特典は´△里い困譴1枚となります。 詳しくはHPをご確認ください。 ◆購入者特典

▼早期予約特典 ※対象店舗など、詳細はHPをご確認ください。

特典内容：缶バッジ(57mm)

※【数量限定盤】【通常盤】で異なるアーティスト写真を使用

予約対象期間：2026年1月15日（木）までにご予約いただいた方が対象です。

※特典のお渡しは商品お届け時となります。 ▼店舗オリジナル特典

＜アーティスト写真使用特典＞

A-on STORE / A-on STORE Powered by A!SMART： 2L判ブロマイド

Amazon：メガジャケ

※ご購入いただいた形態と同じ絵柄のメガジャケとなります。

アニメイト：L判ブロマイド＋ミニフォト(54mm×86mm)

※各アイテム異なるアーティスト写真を使用

ゲーマーズ：缶バッジ(56mm)＋L判ブロマイド

※缶バッジは、早期予約特典とは異なるアーティスト写真を使用

TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)：ましかくブロマイド

タワーレコード(一部店舗を除く)：L判ブロマイド

とらのあな(通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）：L判ブロマイド

楽天ブックス：A4クリアポスター

あみあみ：2L判ブロマイド

※一部実施のない店舗もございます。

※アーティスト写真使用特典は各店舗異なるアーティスト写真を使用した特典となります。

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※特典有無についての詳細は各店舗様へご確認をお願いいたします。

※特典はなくなり次第終了となります。予めご了承ください。 ◆「Dolphin Dance Floor」再生回数キャンペーン

2026年3月18日（水）リリースのコンプリートアルバム「THIS IS RIN」の収録楽曲、「Dolphin Dance Floor」の先行配信を記念して、音楽配信キャンペーンの実施が決定。

・対象期間：2025年11月８日（土）0:00〜2025年11月21日（金）23:59まで

・特典：

500回以上再生された方…応募者全員に、【アルバム新衣装壁紙】をプレゼント

応募者の中から抽選で3名様に、【サイン入りアルバム新衣装チェキ】をプレゼント ▼参加手順：

LINE MUSICのアカウントへログイン

⇒萓瓦蠅鵝Dolphin Dance Floor」をLINE MUSICにてお聴きください。

https://music.line.me/launch?target=album&item=mb0000000004b9ae36&cc=JP&v=1

LINE MUSICアプリ内の【ランキング】→【お名前’s Play TOP 50】にて再生回数を確認してスクリーンショット。

げ宍応募フォームにでスクリーンショットした画像と必要事項をご入力ください。

詳しくはHPをご確認ください。