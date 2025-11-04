華乃（元GANG PARADEの“カ能セイ”）MAISONdesへの参加を経て、初のソロ楽曲「お気の毒様ね。」配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

元GANG PARADEの“カ能セイ”として活動していた華乃（かの）が、MAISONdesへの参加を経て、ソロシンガーとして初の楽曲「お気の毒様ね。」を11月14日に配信リリースすることが決定した。

■楽曲のテーマは、優しさと狂気が交錯する“恋の後遺症”

「ヨワネハキ」や「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」でSNSを中心にバイラルヒットを生み出す音楽プロジェクト“MAISONdes”の楽曲「ならない日々 feat. 華乃, MIMI」への参加をきっかけに、その透明感のある声と繊細な感情表現が話題となった華乃。

“どこかに存在する架空のアパート”をコンセプトに、多彩なアーティスト同士の出会いから音楽を生み出してきたMAISONdesは、彼女にとってもシンガーとしての扉を開く場となった。

そんな華乃が、ソロシンガーとして初めてのオリジナル楽曲「お気の毒様ね。」を11月14日に配信リリースする。

本作の作詞・作曲・編曲を手がけたのは、ドラマへの楽曲提供や、ボカロPとして海外でも注目を集めているクリエイター“ふるーり”。“終わった恋への執着と、それでも消えない愛しさ”という矛盾した感情を、毒気を帯びた言葉と甘く切ないサウンドで描き出している。

優しさと狂気が交錯する“恋の後遺症”をテーマに、ふるーりによる緻密なサウンドプロダクションと、華乃の透明感のあるボーカルが融合したこの楽曲は、痛みを抱えながらも前を向こうとする心情をリアルに映し出す1曲となっている。

■リリース情報

2025.11.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「お気の毒様ね。」

