大崎電、上期経常が19％増益で着地・7-9月期も17％増益

大崎電気工業 <6644> [東証Ｐ] が11月4日大引け後(15:35)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比18.9％増の18.6億円に伸びたが、通期計画の57億円に対する進捗率は32.7％となり、5年平均の32.4％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.4％増の38.3億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比16.6％増の7.1億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の3.9％→3.7％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

