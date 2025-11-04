ETF売買動向＝4日大引け、全銘柄の合計売買代金4435億円 ETF売買動向＝4日大引け、全銘柄の合計売買代金4435億円

4日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比19.3％減の4435億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.2％減の3528億円だった。



個別ではＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> 、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、上場インデックスファンド日経２２５（ミニ） <1578> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算型） <1305> など77銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、日経平均ベア上場投信 <1580> など15銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.86％高、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> が4.24％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> が3.67％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.11％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は7.24％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は6.32％安、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> は5.20％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は5.01％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は4.76％安と大幅に下落した。



日経平均株価が914円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2317億6300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2622億2400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が256億1600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が223億4700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が210億8400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が152億3300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が129億5100万円の売買代金となった。



