ボートレースまるがめ公式アンバサダー・篠崎こころがPR隊とともに4日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、7日から12日まで行われる開設73周年記念競走「G1京極賞」をアピールした。

秋がグッと深まるまるがめボートに今年も豪華メンバーが集結した。5月27日〜6月1日に同地で行われたボートレースオールスターを制した佐藤隆太郎（31＝東京）をはじめ西山貴浩（38＝福岡、徳山オーシャンカップ）、白井英治（49＝山口、若松メモリアル）、末永和也（26＝佐賀、津ダービー）と、今年のSG覇者が4人登場する。

他にも峰竜太（40＝佐賀）、馬場貴也（41＝滋賀）といった強豪を片岡雅裕（39）、重成一人（47）、森高一真（47）ら地元・香川支部勢が迎え撃つ。場内で公開生配信されるYouTubeで11、12日に出演する篠崎は「まるがめルーキーシリーズで優出3着だったので、ぜひ西岡顕心選手（24）を応援したいです」と笑顔で話した。

節間中、場内では海侍（8日）、日の出製麺所（9日）が出店するうどん祭りをはじめ、お笑いライブ、北海道物産展などを実施。抽選で豪華賞品が当たるネット投票も行われる。売り上げ目標は100億円。