プロボクシングの真正ジムとグリーンツダジムが合同興行「CRASH BOXING vol.36 × REAL SPIRITS vol.93」を12月7日に大阪市浪速区のエディオンアリーナ大阪第2競技場で実施することを4日、発表した。

メインイベントのライト級8回戦は同級で日本4位、東洋15位の石脇麻生（26＝真正、15勝11KO8敗1分け）が日本6位アオキ・クリスチャーノ（36＝角海老宝石、18勝11KO12敗2分け）と対戦する。石脇は昨年8月に日本ウエルター級王座決定戦で敗れ、今年3月の再起戦から現在2連勝中だ。

セミの67・6キロ契約8回戦はウエルター級で日本5位、WBOアジアパシフィック13位の柴田尊文（26＝グリーンツダ、9勝6KO2敗1分け）が濱島悠紀（29＝白銀、11勝4KO9敗1分け）と対戦する。柴田は24年12月に引き分けた平安山太樹（オキナワ）と今年8月に再戦して競り勝った。

元日本スーパーフェザー級王者で日本4位、東洋8位につける原優奈（31＝真正、14勝8KO4敗2分け）は今年5月の日本王座挑戦失敗から再起戦として同級8回戦に臨む。相手はゲーリー・タマヨ（フィリピン、11勝5KO4敗）だ。全部で9試合を実施予定。