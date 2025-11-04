１９８０年代に国内外で活躍したハードロックバンド「ＶＯＷ ＷＯＷ」が来年１月、アルバム「?（サード）」の発売４０周年を記念したライブを行う。

ファンの中でも名盤と評価の高い１枚を中心に構成される予定で、バンドのリーダーでギターの山本恭司は「大勢の人が喜んでくれるならば、これが僕らの天職。バンドをやり続ける意味がある」と意気込む。（宍戸将樹）

山本の切れ味鋭いギター、ボーカル人見元基の力強さあふれる歌声、キーボード厚見玲衣が奏でる旋律。ハードロックの中にも美しさを感じさせる「?」は、４０年たっても色あせない１枚だ。

耳に残るイントロが多く、「『Ｇｏ Ｉｎｓａｎｅ』のイントロはどこでもお客さんが盛り上がってくれる」と山本は胸を張る。１９７０年代ロックに精通した英国人、トニー・プラットをプロデューサーに迎えたことで、「大なたをふるうような」大胆なアレンジも随所に施されている。

ＶＯＷ ＷＯＷは７６年に山本が中心となって結成した前身の「ＢＯＷＷＯＷ」からメンバーを再編して８４年に始動。英国でも活躍したが、９０年に解散した。２０１０年に２日間だけ再結成ライブを行ったが、その後は特に目立った活動はなかった。

２３年にドラムスの新美俊宏が亡くなり、翌２４年、新美の一周忌とファーストアルバムのリリース４０周年を機にバンドは２度目の再結成をし、同年６月に復活ライブを開いた。その時、「これだけ多くの人が待ってくれていたんだなと。ここまで盛り上がるライブは１９８０年代でもなかった」と反響の大きさに驚いたという。「ＶＯＷ ＷＯＷの音楽は唯一無二だと思う。それぞれ培ってきた音楽で化学反応が起きたから、昔をなぞるのではなく、より深みがあるバンドになった」と確かな手応えを得て、今回の「?」のライブにつながった。

今回は、山本の息子でドラマーの山本真央樹がＶＯＷ ＷＯＷのライブで初めてドラムスを担う。「彼は幼稚園からＶＯＷ ＷＯＷの音楽を聴いてきた。リハーサルをしても違和感なく、オリジナルの新美に近いドラムになっている」。親子共演については、「感慨もあるけど、ステージでは不思議と親子の感情はない。プロミュージシャンとしてリスペクトしていますよ」と語る。

「再結成は、新美が亡くなったことが結果的にきっかけとなった。あと何回できるかわからないけど（ライブを）やれるうちはやろうというのが（現メンバー）３人の気持ち」と完全燃焼への意欲を語った。

１月１６日は有明の東京ガーデンシアター、２３日は大阪・なんばＨａｔｃｈで、いずれも午後７時開演。問い合わせは、（電）０４４・２７６・８８４１（東京公演）、（電）０６・６３４１・３５２５（大阪公演）。