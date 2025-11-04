松本潤＆松岡茉優、個性あふれる“差し入れ”話題「どっちもセンス抜群」「気遣い最高」大竹しのぶが公開
【モデルプレス＝2025/11/04】女優の大竹しのぶが11月3日、自身のInstagramを更新。嵐の松本潤と女優の松岡茉優から届いた差し入れを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】68歳女優、松本潤からの豪華差し入れ公開
大竹は「無事に東京千穐楽を迎えることができました」とつづり、大竹が主演を務める舞台「Bunkamura Production 2025／DISCOVER WORLD THEATRE vol．15 『リア王』」（10月9日〜THEATER MILANO-Za／11月中旬〜SkyシアターMBS）の東京公演を無事に終えたことを報告。松本からの「ちまき」、松岡からの「おだんご」の差し入れ写真を公開し「観にきてくれて素敵な差し入れが」「ほんとにありがとう」と感謝の言葉を続けている。
この投稿には「素敵な差し入れ」「潤くんの優しさ伝わる」「茉優ちゃんの気遣い最高」「温かい交流に感動」「素敵な関係」「差し入れに個性出てる」「どっちもセンス抜群」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
