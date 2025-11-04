HANA「Blue Jeans」リリース年に「ベストジーニスト」受賞 YURI「とても光栄に思います」【ベストジーニスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/04】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が11月3日、都内にて開催された「第42回ベストジーニスト2025」の授賞式に出席。「協議会選出部門」を受賞した。
【写真】HANA、個性豊かなデニムコーデ
オーディション番組を通じて、メンバーそれぞれが努力し困難を乗り越えていく過程を発信し、多くの人に勇気と感動を与えたHANA。7月にリリースした楽曲『Blue Jeans』は、ありのままの自分を肯定することの重要性、内面からくる「その人らしさ」を尊重する姿勢が「KEEP ON YOUR JEANS SPIRITS」の精神に相通じるとして同賞が贈られた。
それぞれデニムアイテムを取り入れた個性的なコーディネートに身を包んだHANAのメンバー。代表してトロフィーと受賞盾を受け取ったYURI（ユリ）は「この度はこのような名誉ある賞をいただけて、とても光栄に思います」と笑顔。「私たちHANAは今年7月に『Blue Jeans』という楽曲をリリースさせていただいたんですけれども、その今年にこのような素敵な賞を受賞させていただいて、とても嬉しく思います」と伝えていた。
「ベストジーニスト」は「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」の3つに分かれ、各部門ごとに毎年選出・表彰される。SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」では、男性は目黒が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。また「協議会選出部門」にはKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、「協議会選出部門 特別貢献賞」には花江夏樹と株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが、「次世代部⾨」には猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。（modelpress編集部）
◆HANA「Blue Jeans」リリース年に初受賞
◆目黒蓮・今田美桜・HANAら「ベストジーニスト2025」受賞
