今田美桜「ベストジーニスト」初受賞「一生はいていきたい」Snow Man目黒蓮が映像コメント見守る【ベストジーニスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/04】女優の今田美桜が「第42回ベストジーニスト2025」一般選出部門を受賞。11月3日、都内にて開催された「第42回ベストジーニスト2025」の授賞式にて表彰され、今田は映像でコメントを寄せた。
【写真】昨年「ベストジーニスト」受賞したSnow Man目黒蓮
今田は初めて一般選出部門に選出されたことについて「私本当にデニムをよく履くんですけど、皆さんにもそれを知ってもらえてたのかもしれないと思って嬉しいです！」と喜び。デニムは「一生はいていきたいものだし、きっとはいているであろう、ずっとずっと私の生活にあるもの」と大事なものだと語っていた。
なお「一般選出部門」は、SNS調査によりランダムに選ばれた10代〜50代までの幅広い世代5000人（男女比50％：50％）から“最もジーンズが似合う有名人”への投票集計結果により上位男女各1人を決定。男性はSnow Manの目黒蓮が受賞し、今田のコメント映像が流れる様子を目黒が会場で見守った。
「ベストジーニスト」は「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」の3つに分かれ、各部門ごとに毎年選出・表彰される。SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」では、男性は目黒が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。また「協議会選出部門」にはKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、「協議会選出部門 特別貢献賞」には花江夏樹と株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが、「次世代部⾨」には猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。（modelpress編集部）
◆今田美桜「ベストジーニスト」初受賞
◆目黒蓮・今田美桜・HANAら「ベストジーニスト2025」受賞
