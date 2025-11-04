貴族のように格好つける猫が、いつも病院の後に落ち込む理由／ねこもんすたー 4
『ねこもんすたー フミフミ』（ぱんだにあ /竹書房）第18回【全18回】
【漫画】『ねこもんすたー』を第1回から読む
ねこのような、ようかいのような不思議な生き物がたくさん登場する『ねこようかい』に続く新シリーズ。人を惑わし魅了する魔性の力を持つ“ねこもんすたー”と飼い主たちの日常をフルカラーでお届け！ 登場するのは、満月を見ると狼（？）に変身するねこや、猫語と人語を使いこなすねこ、なぞなぞを出題してくるねこなど、個性豊かなねこたちばかり。不思議で可愛らしいねこたちと飼い主との愉快な毎日を描く『ねこもんすたー』、今回は第1巻〜3巻の再掲載に最新4巻『ねこもんすたー フミフミ』から新規エピソードを追加してお届けします！
【漫画】『ねこもんすたー』を第1回から読む
ねこのような、ようかいのような不思議な生き物がたくさん登場する『ねこようかい』に続く新シリーズ。人を惑わし魅了する魔性の力を持つ“ねこもんすたー”と飼い主たちの日常をフルカラーでお届け！ 登場するのは、満月を見ると狼（？）に変身するねこや、猫語と人語を使いこなすねこ、なぞなぞを出題してくるねこなど、個性豊かなねこたちばかり。不思議で可愛らしいねこたちと飼い主との愉快な毎日を描く『ねこもんすたー』、今回は第1巻〜3巻の再掲載に最新4巻『ねこもんすたー フミフミ』から新規エピソードを追加してお届けします！