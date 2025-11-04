ワールドシリーズ優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。MVPに輝いた山本由伸投手が英語で行ったスピーチに、米国のファンも「なんてすごいセリフ」「何という考え方」と驚いている。

パレードの後、ドジャースタジアムで行われた連覇を記念するセレモニーで山本はマイクを握り「Buenas tardes（こんにちは）」とまずスペイン語で場内に語りかけた。

続けて英語で「You know what？ Losing isn’t an option（負けるという選択肢はない）！」とスピーチし、観客から「MVP」の大喝采を浴びた。これはもともと、山本がナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦前に行われた会見で発した「何としても負けるわけにはいかない」という発言が意訳されたもの。Tシャツ化され、同僚が練習中に着用するなど拡散。日本のネット上では「言ってない名言」として話題になっていた。

珍しい英語のスピーチに、X上の米ファンからは絶賛の声が殺到した。

「ヨシノブ・ヤマモトが英語で言ったぞ！」

「なんという考え方だ。なんて伝説だ」

「なんてすごいセリフなんだ！」

「新しいお気に入りの名言になった」

「ヤマモトは最高だ！」

「ヤマモトが遂に言いやがった」

山本はさらに英語で「チームメート、コーチ、素晴らしいスタッフたち、そしてファンのみなさん、ありがとうございます！ 私たちは一緒に成し遂げました。I love Dodgers！ I love Los Angeles！」と続け、最後は日本語で「ありがとう！」と感謝した。



（THE ANSWER編集部）