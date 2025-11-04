元AKB48の板野友美(34)が4日までに、自身のインスタグラムを更新。4歳の娘ちゃんとの「不思議の国のアリス」のコスプレ写真をアップした。



【写真】39キロ台にダイエット成功した板野友美 足が細すぎっ！

身長154センチの板野は先日、自身のYouTubeで「【-4kg】ともちんのリアルなダイエット記録【ガチ】」と題した動画をアップ。その中で43.3キロあった体重を、出産前の39キロに戻すことを誓い、グルテンフリーで野菜を中心とした食事とジム通いなどでわずか2週間で39.6キロまで落とした様子を公開した。その中で「3キロ痩せて変わったのは…足が痩せた気がします。お腹も結構ぺたんこになった気がします」と報告していた。



今回インスタグラムでは青いドレス姿の娘ちゃんの隣で板野もアリスの世界を意識した超ミニの白いフリルのスカート。引き締まった足首、膝上部分も無駄な脂肪がまったくなく引き締まった足を惜しみなく披露した。



フォロワーも「ともちん足細！」「ともちんはマジで宇宙一美しいママ」「ともちん 細ーい」「ダイエット頑張ってたもんね スタイルも美しい」と賞賛の声があがっていた。



（よろず～ニュース編集部）