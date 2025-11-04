プロ野球・ロッテは4日、二木康太投手の現役引退を発表しました。

2013年ドラフト6位で鹿児島情報高からロッテ入りした二木投手。その後は順調に登板を重ねていましたが、2022年からは激減し、今季10月5日には3年ぶりの1軍登板を迎えました。しかしこの場面では2アウト満塁のピンチを招き、ソフトバンク・山川穂高選手の満塁弾を被弾。翌日には戦力外通告を受けていました。

12年のプロ生活に幕を下ろすことを決断した二木投手。球団を通してコメントを発表し、今後はチームスタッフとして関わることも明かされました。

▽二木投手コメント

「今は本当に感謝の気持ちしかありません。プロ1年目の春のキャンプの時に初めてプロの先輩方と一緒に練習をさせてもらって、周りについていけなくて、ああ、これは無理だと思いました。それが結果的に12年間もの長い間、プロ野球選手として続けることが出来たのは応援をしてくださった皆様をはじめ、周りの支えがあったからこそだと思っています。本当にありがとうございました。今後はチームスタッフとしてマリーンズのために頑張ります。今までサポートをしていただいた分、今度は自分がチームのために頑張っていきたいと思いますので今後とも宜しくお願いします」