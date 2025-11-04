「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）

優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われ、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手が堂々の英語スピーチを披露。チームメートは腕をぶんぶん振り回したりガッツポーズではしゃぐなど、大興奮でたたえた。

ステージに選手全員があがった直後、司会者から「山本が奇跡を起こした」と紹介され、観客からは「ヨシ！ヨシ！」コールが。山本が微笑みを浮かべながら中央に歩み寄ると、満面の笑顔のベッツが、そっと山本の左腕に手をかけ、声援に応えるよう促す。ほぼ同時に大谷翔平も山本の右腕をつかみ、山本の右腕をブンブンと振り、満面の笑顔を見せた。山本ははにかむような笑顔で両手を突きあげ声援に応えた。

スピーチでは、スペイン語で「ブエナス・タルデス！（こんにちは）」と切り出し、「ｙｏｕ ｋｎｏｗ ｗｈａｔ？（ねえ聞いて）」と今度は英語に。ポストシーズンの会見で「何としても負けるわけにはいかないので」と園田通訳が訳し、チームのスローガンのようになった「Ｌｏｓｉｎｇ ｉｓ ｎｏｔ ａｎ ｏｐｔｉｏｎ．（負けは選択肢にない）」という言葉を続けると、壇上のチームメートも大喜び。ロブレスキー投手は腕をぐるんぐるん回して雄たけび、バンダ投手も両手を突き上げ、捕手のラッシングもガッツポーズ。投手陣を中心に大興奮となった。

続けて、チームメート、コーチ、ファンに感謝し、「Ｉ ｌｏｖｅ Ｄｏｄｇｅｒｓ．Ｉ ｌｏｖｅ Ｌｏｓ Ａｎｇｅｌｅｓ！ありがとう」と最後は日本語で感謝した。山本が英語を話す姿に、キケは何度もうなずき、カーショーも微笑みを浮かべて聞き入っていた。

山本は終了後、英語の出来ばえを問われると「まぁまぁまぁ、はい。緊張はしました。去年、無茶ぶりされたので準備してました」と笑顔で明かした。