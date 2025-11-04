「老後に住みたい」と思う長野県の市ランキング！ 2位「松本市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年を重ねるほど、住む場所の選び方は人生の満足度に大きく影響します。「老後はどんな街で暮らしたいか？」は誰もが一度は考えるテーマ。自然環境や利便性、医療や地域の雰囲気まで、理想の暮らし方を想像しながら、ついワクワクしてしまう人も多いのではないでしょうか。
その中から、「老後に住みたい」と思う長野県の市ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい」市に関するアンケートを実施しました。
2位：松本市／76票日本アルプスの壮大な山々に囲まれた松本市は、国宝「松本城」を中心とした城下町の歴史と文化が息づく街です。標高が高く冷涼な気候で、夏でも過ごしやすいのが特徴。美術館や音楽ホールなど文化施設も充実しており、「学都」としても知られています。都会すぎず田舎すぎない適度な規模感と、雄大な自然へのアクセスが良い点が、老後のゆとりある生活を求める層に人気です。
回答者からは「国宝・松本城を中心に、文化と自然が調和した街で、医療機関も充実しているから」（50代男性／広島県）、「自然豊かかつ観光地なのである程度便利そうだから」（20代女性／神奈川県）、「松本城やそのほかの古き良き街並み、景色を眺めながら過ごしたいから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：長野市／91票長野県の県庁所在地であり、善光寺の門前町として栄えた長野市は、北陸新幹線が乗り入れ交通の要衝となっています。善光寺周辺は歴史的な風情が残り、生活の中で伝統文化に触れることができます。周囲を山に囲まれ、戸隠や飯綱高原など自然豊かな場所へのアクセスも容易。医療機関や商業施設などの都市機能が集中しているため、特に老後の生活において安心感が高いことが魅力です。
回答者からは「交通アクセスが便利で、温泉がたくさんあるからです」（30代女性／栃木県 ）、「善光寺に行って感動したし、お蕎麦がおいしい」（60代女性／千葉県）、「高原の澄んだ空気と四季の自然が魅力的。温泉や登山などアクティブな老後も楽しめそう。医療・福祉も充実しており安心感がある」（30代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)