女優の松本若菜（41）が14日、都内で行われた「第42回ベストジーニスト2025」授賞式に出席。「協議会選出部門」を初受賞した喜びを語った。

「毎年見ていたこのベストジーニストの舞台に、まさか自分が今立てているということが不思議でもありますし、それよりも本当に本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。

晴れ舞台に思いのこもった1着を着て登壇。「スタイリストさんとご相談したときに、せっかくだったらいろんなジーンズをつぎはぎにして1着にしたらどうだろうと言ってくださった。家族や親友やスタッフの人たち、凄く大切な人たちにサイズが合わなくなったデニムをいっぱい送ってもらって作ってもらいました。いつも応援してくれてる皆と一緒にきょうこの舞台に来ました」とポイントを明かした。

放送中のTBSドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」で共演中で、「一般選出部門」を受賞したSnow Man目黒蓮（28）は「現場でスタイリストさんとお話されていたり考えていたりするところをちらっと見たときとかもあった。思いの乗った素晴らしいコーディネートだなと思って見てました」と絶賛した。