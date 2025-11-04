Snow Man目黒蓮「ベストジーニスト」2年連続受賞 昨年受賞から「1年の350日くらい」ジーンズ着用【ベストジーニスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/04】Snow Manの目黒蓮が11月3日、都内にて開催された「第42回ベストジーニスト2025」の授賞式に出席。「一般選出部門」を受賞した。
【写真】「ベストジーニスト」受賞者集結
2025年に続き2年連続の受賞に「去年から引き続き2年連続で『ベストジーニスト』という名誉ある賞をいただけたことをすごく嬉しく思います」と喜び。「去年いただいてから自分ももっともっとさらにジーンズが好きになった」と話し「1年の350日くらい何かしらのジーンズをはいていたと思います。なので本当に嬉しく思います！」と愛を語っていた。
なお「一般選出部門」は、SNS調査によりランダムに選ばれた10代〜50代までの幅広い世代5000人（男女比50％：50％）から“最もジーンズが似合う有名人”への投票集計結果により上位男女各1人を決定している。
「ベストジーニスト」は「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」の3つに分かれ、各部門ごとに毎年選出・表彰される。SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」では、男性は目黒が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。また「協議会選出部門」にはKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、「協議会選出部門 特別貢献賞」には花江夏樹と株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが、「次世代部⾨」には猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。（modelpress編集部）
