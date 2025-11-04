Snow Man目黒蓮・今田美桜・HANAら「ベストジーニスト2025」発表 目黒は2年連続受賞の快挙【一覧】
【モデルプレス＝2025/11/04】11月3日、都内にて「第42回ベストジーニスト2025」の授賞式が開催された。会場にはSnow Manの目黒蓮、モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）、ガールズグループ・HANA（ハナ）などが集結した。
【写真】昨年に引き続き2年連続受賞したSnow Manメンバー
「ベストジーニスト」は「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」の3つに分かれ、各部門ごとに毎年選出・表彰される。SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」では、男性は目黒が2年連続受賞。女性は今田が初めて受賞した。また「協議会選出部門」ではKoki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、「協議会選出部門 特別貢献賞」では花江夏樹が、「次世代部⾨」では猪又湊哉、紺野彩夏が選ばれた。
さらに、長きにわたり世界中の人々に夢と冒険を届け、世代を超えて愛され続けており、個性豊かなポケモンたちが織りなす物語は国や言語の壁を越え、多くの人々をつなぐ架け橋となっているとして「協議会選出部門 特別貢献賞」に株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターも選出されていた。映像出演となった今田を除き受賞者はそれぞれスタイリッシュにデニムのアイテムをまとい、授賞式に登壇した。（modelpress編集部）
＜一般選出部門＞
目黒蓮（Snow Man）・今田美桜
＜協議会選出部門＞
Koki,・みなみかわ・松本若菜・HANA
＜協議会選出部門 特別貢献賞＞
花江夏樹・株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンター
＜次世代部門＞
猪又湊哉・紺野彩夏
