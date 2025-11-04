“準ミス青山”井口綾子、ミニスカ姿で美脚披露「可愛さ全開」「透明感溢れてる」と反響
【写真】28歳準ミス青山「可愛さ全開」ミニスカ姿
◆井口綾子、ミニスカコーデで美脚披露
井口は「お願いだからもう少しだけ秋続いて欲しい〜 お散歩が気持ちいい季節だいすき」とつづり、散歩中のショットを投稿。アイボリーのフーディーにミニスカートを合わせた美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
◆井口綾子の投稿に「可愛さ全開」と反響
この投稿に、ファンからは「可愛さ全開」「綺麗すぎる」「女神様のよう」「透明感溢れてる」といったコメントが寄せられている。
井口は2017年に準ミス青山を受賞後、芸能活動を開始。大学卒業以降はフリーアナウンサーとして、その美ボディを活かしたグラビアやバラエティ番組、ラジオ番組など幅広く活躍している。（modelpress編集部）
