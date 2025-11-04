新車227万円！ トヨタ新「“5人乗り”セダン」がスゴい！ メッキ仕上げの“上質エアロ”もイイ！ “大径ホイール”が超カッコいい「新カローラ」“モデリスタ仕様”とは？

「モデリスタ」で上質感もプラス！

2025年5月19日にトヨタから改良型「カローラ」が発表されました。

カローラには「モデリスタ」と呼ばれる純正カスタムキットが用意されていますが、どのような装備が施されたのでしょうか。

新車227万円！ トヨタ「カローラ」のモデリスタ仕様

1966年に誕生したカローラは、実用性と信頼性の高さで世界中から支持されてきたロングセラーモデルです。

最新のTNGA GA-Cプラットフォームを採用し、剛性と乗り心地を両立。全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベース2640mmという取り回しの良いボディサイズで、日本の道路環境にもマッチしています。

現行モデル（12代目）はセダンのカローラ、ワゴンの「カローラ ツーリング」、ハッチバックの「カローラ スポーツ」をラインナップし、月販目標は計9400台。

初期モデルのパワートレインは、1.8リッターハイブリッドのほか、1.8リッターガソリン、1.2リッターターボを設定し、E-Four電動4WDや6速マニュアルも選択できました。安全装備ではToyota Safety Senseを全車標準化し、ブラインドスポットモニターやリアクロストラフィックオートブレーキなどの予防安全機能も充実していました。

今回の一部改良では、装備の標準化がさらに進化。最上級のW×Bグレードには、前後ドライブレコーダーやバックガイドモニター、デジタルキー、ディスプレイオーディオPlusを標準装備。Gグレードには205／55R16タイヤと16インチアルミホイール、LEDフォグランプが追加されました。

さらに、パワートレインは1.8リッター直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドモデルに一本化。システム最高出力は140馬力を発揮し、駆動方式は2WDのほかE-Four電動4WDも設定。天候や路面状況を問わず、安定した走行を実現します。

また、燃費性能はWLTCモードで25.3〜30.2km／Lを記録し、環境性能にも優れています。アクセサリーコンセント選択時には給電アタッチメントも付属し、非常時の電源供給にも対応しています。

そんな新型カローラに設定される「モデリスタ」は、スポーティさと上質感を融合させた純正カスタムブランドです。

フロントスポイラーとサイドスカートを中心とした「エアロパーツ」で一体感を高め、ブラックアウトとメッキ加飾でロー＆ワイドな印象を強調します。

フロントスポイラーは素地5万1700円（消費税込、以下同）、塗装済み5万8300円。サイドスカートは素地4万7300円、塗装済み5万8300円です。

フロントグリルガーニッシュやドアハンドルガーニッシュなどをセットにした「クールシャインキット」は9万3500円。ナンバープレート部にはLEDライセンスランプ（8800円）を用意し、夜間の視認性を高めます。

足元は18インチアルミホイール＆タイヤセット（26万4000円）と、15インチホイールセット（5万2800円）をラインナップ。

インテリアでは、木目調やチタニウムグレインのインテリアパネル（各2万4200円／2万9700円）やLEDルームランプセット（3万5200円）、アルミスカッフプレート（2万3100円）など、車内を華やかに演出するパーツが多数設定されています。

そのほか、ドアハンドルプロテクター（6600円）、セキュリティ付ナンバープレートボルト（6050円）、デニム素材のスマートクッショントート（9900円）など、実用アイテムも豊富に用意。

一部改良で装備を充実させたカローラは、安全性と快適性を高めながらハイブリッド専用車へと進化しました。モデリスタパーツを組み合わせれば、純正品質を維持しながら外観・内装を自在に格上げでき、日常からロングドライブまで満足感を高める一台となるでしょう。

なお、カローラの車両価格は「X」グレードが227万9200円から、「G」グレードが268万1800円から、「W×B」グレードが307万7800円からとなっています。