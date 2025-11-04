広瀬アリス、“全身タイツ姿”でも堂々撮影「モヤモヤを発散させるかのように」ムロツヨシは佇まいを称賛【新解釈・幕末伝】
【モデルプレス＝2025/11/04】女優の広瀬アリスが11月4日、都内で開催された映画「新解釈・幕末伝」（12月19日公開）新解釈決起会見に、ムロツヨシ、佐藤二朗、山田孝之と共に出席。広瀬は本作で福田監督作品初参加となり、その感想を語った。
【写真】広瀬アリス、綺羅びやかな着物姿
広瀬は、ムロが演じる坂本龍馬の妻・おりょうを演じ、今作が福田監督作品初参加。広瀬は「最初、台本を読ませていただいて。これをノリノリでやるのは私ぐらいだな、と思っていました」と明かし「おりょうを演じるこがとても楽しみでした」とほほ笑んだ。ムロは現場での広瀬について「ちょっとモザイクがかかるシーンがありまして。モザイクの中は、アリスさんは全身タイツなんです。本当の全身タイツを堂々と着て役者さんが待つ場所にずっと堂々と（いた）」と暴露。広瀬は爆笑し、ムロは「あれは素晴らしいですね」と広瀬の佇まいを絶賛した。
広瀬は「そのとき初めて『周りの方のほうが気を遣うんだ』って気付きました」とコメント。ムロは「あんなに堂々とした人いませんよ。みんな普通の服を着て、私たちは着物で。全身タイツは本当に1人。違和感しかない人があんなに堂々といれるんだ、と。頼もしいなぁと思いました」と広瀬を称えた。
また、広瀬は「『幕末伝』を撮るまでに、私結構重めの恋愛ドラマをずっと撮ってたんですよ」と打ち明け「結構苦しいシーンとかシリアスなシーンが多かったので、このモヤモヤを発散させるかのようにおりょうを演じました」と回想。「ずっとムロさんにがーって！」と続け、ムロは「ラブストーリーではないキレ散らかし方をずっと私にするわけです。しかも生き生きしてるんです。生き生きアリスがそこにいるんです」と明かした。撮影にあたり準備したことについて広瀬は「福田さんには『おりょうはふざけられる人を選んだと思っています』と言っていただいていたので、クランクイン前に肩をぶん回してきました。よしやるぞ、という気持ちで」と答えた。
福田組で驚いたことを聞かれると、広瀬は「本番までにほとんどテストとかがないことですかね」と回答。「1回段取りをやって、撮っていきましょう、という。やる側としては緊張感があるんです」と打ち明け「鮮度を大事にされていることもわかっているので、自分が噛んだらもう1回やらなくてはいけない。そうしたらどんどん鮮度が落ちていく。意外と役者はプレッシャーがかかるなと思いました。でもとても良い緊張感でやれたと思っています」と振り返った。
ムロは「テストがない福田組で、芝居の鮮度を優先する福田雄一をしっかり守るためにプロフェッショナルなスタッフさんがいます」と付け足し「本当はテストはスタッフさんのためでもあるんですが、一発で本番ができるようにしてくれている、準備をするスタッフが本当にプロフェッショナル。すみません、ちょっと真面目で（笑）」とコメント。広瀬は「確かにそうです」と頷いていた。
本作は、“みんなが知っているようで知らない幕末”を、映画「銀魂」シリーズ（17・18）や映画「新解釈・三國志」（20）、「今日から俺は！！劇場版」（20）、「アンダーニンジャ」（25）など、さまざまなヒット映画を繰り出すコメディ界屈指のヒットメーカーでおなじみの福田監督によって実写映画化。
革命の志士・坂本龍馬を演じるのは、喜劇役者としても悲劇役者としても存在感を放ち続けるムロ。そして幕末の英雄・西郷隆盛を演じるのは、コメディもシリアスも多岐に渡るジャンルでの怪演が観る者全員の心を掴んで離さない佐藤。「役者」という言葉を体現し続け、これまで16年間に渡り福田コメディの歴史を共に歩んできた両雄：ムロと佐藤が、初のダブル主演として、福田監督作品の記念すべき劇場公開映画20本目となる幕末コメディ大作の旗を振る。（modelpress編集部）
【写真】広瀬アリス、綺羅びやかな着物姿
◆ムロツヨシ、広瀬アリスの佇まいを称賛「頼もしいなと」
◆広瀬アリス、福田組作品で驚いたこととは「とても良い緊張感でやれた」
◆ムロツヨシ＆佐藤二朗W主演「新解釈・幕末伝」
