稲村亜美、台湾でのキャミ姿公開「新鮮」「メガネ姿可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】タレントの稲村亜美が11月3日、自身のInstagramを更新。台湾での食事ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“神スイング”29歳美女「オフ感がたまらない」台湾でのキャミ姿
稲村は「台湾では大好きなルーロウ飯食べてビーフン食べて台湾シリーズ観に行きました」とつづり、ルーロウ飯を頬張っている様子を写真や動画で投稿。キャミソールに黒縁眼鏡、3つ編みを合わせたヘルシーな装いで、美しいデコルテや肩のラインを披露している。
この投稿には「メガネ姿可愛い」「ナチュラルな雰囲気が素敵」「旅行中のオフ感がたまらない」「肌が綺麗」「なんだか新鮮」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆稲村亜美、台湾での食事ショットを公開
◆稲村の投稿に反響
