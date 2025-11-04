稲村亜美（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/04】タレントの稲村亜美が11月3日、自身のInstagramを更新。台湾での食事ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】“神スイング”29歳美女「オフ感がたまらない」台湾でのキャミ姿

◆稲村亜美、台湾での食事ショットを公開


稲村は「台湾では大好きなルーロウ飯食べてビーフン食べて台湾シリーズ観に行きました」とつづり、ルーロウ飯を頬張っている様子を写真や動画で投稿。キャミソールに黒縁眼鏡、3つ編みを合わせたヘルシーな装いで、美しいデコルテや肩のラインを披露している。

◆稲村の投稿に反響


この投稿には「メガネ姿可愛い」「ナチュラルな雰囲気が素敵」「旅行中のオフ感がたまらない」「肌が綺麗」「なんだか新鮮」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

