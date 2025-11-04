川崎希、次女のお宮参り報告＆着物姿のファミリーショット公開「幸せが伝わってくる」「微笑ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】実業家でタレントの川崎希が11月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女のお宮参りに行ったことを報告し、家族ショットを公開した。
【写真】38歳元AKB1期生「幸せが伝わってくる」お宮参りフォト公開
川崎は「お宮参り」とつづり、生後4ヶ月の次女のお宮参りに行ったことを報告。投稿には家族5人で撮影された写真が添えられ、次女を笑顔で抱く川崎とモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダー、長男と長女が着物を着用した姿を披露していた。
この投稿に、ファンからは「幸せが伝わってくる」「微笑ましい写真」「着物姿が素敵」「仲良しファミリー」といったコメントが寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
