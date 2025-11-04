お笑いタレントみなみかわ（43）が4日、「第42回ベストジーニスト2025」評議会選出部門に選出され、都内で行われた発表会に出席した。

上下濃紺のデニムのセットアップで登壇。Koki，（22）、松本若菜（41）、7人組ガールズグループのHANAと並んで表彰を受け、「見てくださいこの並び。やりましたね僕。まったく違和感のない並びでしょ」とドヤ顔を見せた。続けて「史上初のスキンヘッド芸人が取りました！」と喜びを爆発させた。

同部門は、主催者の日本ジーンズ評議会「ベストジーニスト選考委員会」の選考で決定。ジーンズが似合うだけでなく、キーメッセージ「Keep On your Jeans Spirits −壮大な夢を追い、希望を絶対に失わない不屈の精神−」のもとに活躍することが選考基準となっている。

表彰式後のトークインタビューでは「（さんまのお笑い）向上委員会より緊張しています」と苦笑いしつつ、「お笑いの賞レースではまったく結果を出せず、所属事務所の悪口と妻のDMで世に出た。なんとしても世に出るんだ！ という不屈の精神でベストジーニスト賞も取れました」と胸を張った。