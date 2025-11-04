大相撲の元大関で十両・朝乃山（高砂）が４日、福岡市内の部屋宿舎で行われた朝稽古で、出稽古に来た横綱・豊昇龍（立浪）らと計１７番相撲を取った。

豊昇龍との三番稽古（同じ相手と相撲を取る）には２勝８敗。「指名していただいたことはうれしかった。横綱とやる時は勝ち負けにこだわらず、力を出し切って取りたかったので、その中で２番勝った。あの攻めは良かったので、本場所で出せるように、横綱と肌を合わせられたことはプラスです」と振り返った。

豊昇龍とは本場所の対戦で過去５戦全敗。今年初場所後に横綱に昇進した２６歳の横綱と久しぶりに胸を合わせ、「横綱は投げが強く、腰も重たい。（以前よりも）体も大きくなっていると思う。一緒に稽古をできて良かった」と語った。

昨年７月の名古屋場所で負った左膝の大けがから再起を目指し、今場所は西十両４枚目まで番付を戻した。九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）の成績次第で、来年初場所の再入幕の可能性は十分。「横綱にも『早く上に来てくださいよ』と言われた。やっぱり僕ももう一度上で取りたい気持ちはある。もう一人の横綱もいて、（上位陣の）顔ぶれも変わってきているので」と、言葉に力を込めた。