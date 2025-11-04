

２年連続でベストジーニストを受賞し笑顔の目黒蓮

Snow Manの目黒蓮が４日、都内で開催された『第42回ベストジーニスト2025 』発表会に登壇。一般選出部門で受賞した。昨年に続き2年連続の受賞となった。

【写真】Snow Man目黒蓮『第42回ベストジーニスト2025 』発表会の模様

ジーンズ協議会は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定する『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式を2025年11月4日に開催。「ベストジーニスト」は、『一般選出部門』『協議会選出部門』『次世代部門』の3つの部門があり、各部門ごとに、毎年選出・表彰される。

SNS調査による投票形式によって決定する『一般選出部門』では男性は目黒蓮が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。

２年連続の受賞となった目黒は、「去年から引き続き2年連続でベストジーニストという、こんな名誉ある賞をいただけたことを本当に嬉しく思います」と喜びを語った。「去年いただいてから、もっともっとさらにジーンズが好きになって、本当に１年350日ぐらい何かしらのジーンズを履いていたなと思います」と振り返った。

また、この喜びを一番最初に誰に伝えたのか、という質問に「あんまり人に言えることじゃないので...」と前置きし、「家のワンちゃんに言いました。喜んでくれました」と笑顔。昨年に引き続き２年連続で愛犬に報告したことを明かした。

３年連続、殿堂入りに向けての意気込みを聞かれると「来年もワンちゃんに報告できるように頑張ります」と語った。

今回のコーディネートのポイントについて目黒は、「パンツの後ろもかわいいなって思いましたし、昨日の夜、家に帰って何かシャツと合わせたいなと思って、どのシャツにしようかなとか、夜家のクローゼットで考えながら、選んできました」と、準備の裏側を披露。

「今、僕28歳なんですけどこれからどんどん年を重ねていけば、もっと大人な渋みのあるコーディネートができるようになってくると思うんですけど、逆に今の年齢だからできるちょっと遊び心、今できるちょっと子供っぽさ、今できることを楽しもうと思ってコーディネートを考えました」と、大人の渋さと28歳の遊び心をミックスした意図を明かした。

『協議会選出部門』ではKōki,、みなみかわ、松本若菜、HANAが、『協議会選出部門 特別貢献賞』では花江夏樹が、『次世代部門』では猪又湊哉選手、紺野彩夏が選ばれた。さらに、長きにわたり世界中の人々に夢と冒険を届け、世代を超えて愛され続けており、個性豊かなポケモンたちが織りなす物語は、国や言語の壁を越え、多くの人々をつなぐ架け橋となっているとして『協議会選出部門 特別貢献賞』に株式会社ポケモン／株式会社ポケモンセンターが選出された。