女優でモデルのKoki，（22）がジーンズの似合う有名人に贈られる「第42回ベストジーニスト2025」の協議会選出部門を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に出席した。父で俳優の木村拓哉（52）も“永久ベストジーニスト”として殿堂入りを果たしており、親子での受賞者となった。

Koki，は「この賞をいただけてとても光栄です」と笑顔。「デニムは私のスタイルの中でマストハブアイテムの1つ」とし、「この賞をいただけること、とてもうれしく思っています」と喜びをかみしめた。

過去に5度受賞した父をはじめ、家族から受賞を祝ってもらったという。授賞式を迎えるにあたり「父が受賞した時にどういう格好で行ったんだろう？と調べてみた」と打ち明け、「やっぱりかっこいいな、似合うなと思いました」と感慨深げだった。

トークショーでは、同部門で受賞したお笑いタレント・みなみかわから「出る前、初めて会うKoki，さんに失礼ながら“お父さんって余ってるデニムあったらください”って言って、松本若菜さんに怒られました」と明かされ、恥ずかしそうな笑顔を見せる場面も。

同賞のキーワード「Keep on your Jeans Sprits」にちなみ、大切にしている言葉を聞かれると「常に自分の心の中に言い聞かせていることは、Keep on challenging sprits」とコメント。「常に挑戦することを恐れず、常に新しい自分に出会うために前向きに諦めず挑戦することがすごく大切だと思っている」と語った。

過去には観月ありさや浜崎あゆみらが受賞した“スターの証”ともいえる同賞。親子としては、これまでに俳優のタレントの梅宮辰夫さんと梅宮アンナ（1997年協議会選出部門）、俳優の渡辺謙（2013年特別賞）と女優の杏（2008年協議会選出部門、2020年一般選出女性部門）が受賞している。

一般選出部門はSnow Manの目黒蓮、女優の今田美桜、協議会選出部門はお笑いタレントのみなみかわ、女優の松本若菜、女性7人組「HANA」、協議会選出部門 特別貢献賞は声優の花江夏樹、株式会社ポケモン・株式会社ポケモンセンター、次世代部門はスケードボードの猪又湊哉、女優の紺野彩夏が受賞した。