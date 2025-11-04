ドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手（33）の妻、マリアナさんが3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。パレードで盛り上がる夫の姿を公開した。

夫婦で一緒にバスに乗り込み、パレードに参加したキケことE・ヘルナンデス。途中、着ていたTシャツを脱ぎ上半身裸で沿道で手を振るファンにハンディカメラを向けて撮影を楽しむなど、いつものようにムードメーカーらしくその場を盛り上げた。

マリアナ夫人はE・ヘルナンデスがハンディカメラを手にパレードを映す様子やバスの上で夫が愛娘を抱きしめる写真などを複数枚投稿した。

E・ヘルナンデスは今年3月に東京で行われたカブスとの開幕シリーズでも来日中はハンディカメラでチームメートらを撮影する様子が頻繁に目撃されており、その後、編集した動画を公開して話題を集めた。

SNS上でも「スマホで済ませるのではなくきちんとビデオカメラ用意するキケ、推せる」「キケさんのビデオは東京シリーズから撮ってるけど映画化しますか（して）」「キケまさかのホームビデオ持参かよw」などと盛り上がっていた。