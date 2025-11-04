ムロツヨシ、『ベストジーニスト』に嫉妬「裏でやっているんですよね！」 山田孝之＆広瀬アリスも「獲りたかった」
俳優のムロツヨシ（49）、佐藤二朗（56）、山田孝之（42）、広瀬アリス（30）が4日、都内で行われた映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）の新解釈決起会見に出席。会見の裏で行われている『第42回ベストジーニスト2025』授賞式への嫉妬をあらわにした。
【動画】ボケ倒すムロツヨシ＆山田孝之に佐藤二朗がツッコミ連発！
福田雄一監督の劇場公開20作目となる本作は、“教科書には載っていない新解釈”による幕末エンターテインメント。坂本龍馬役をムロツヨシ、西郷隆盛役を佐藤二朗が務め、福田組を支えてきた2人が初のダブル主演を飾る。さらに、山田孝之が桂小五郎、広瀬アリスが坂本龍馬の妻・おりょうを務める。
会見は、ムロと佐野の笑いが絶えない掛け合い、山田の冷静なコメント、広瀬のウィットの効いたひと言で大盛り上がりだった。
しかし、終盤にムロは「裏で『ベストジーニスト賞』やっているんですよね」と指摘。その後も「ベストジーニスト」を繰り返すムロに対し、広瀬も「できれば、私も『ベストジーニスト』を獲りたかった」、山田も「まだ間に合うかもしれない。ここは主演の2人に任せて」とノリノリ。ムロも「2人で並んでベストジーニストに行ったら盛り上がるでしょうね！着物でさ！」と、想像をふくらませていた。
佐藤が1人で「もう止めなさい！」と止めるも、ムロはところどころで「休みはジーンズを履いています」などとアピール。「（番組や誌面の）構成はどっちが先に来るんでしょうか。あとで、相談しましょう」と、『ベストジーニスト』へのライバル心が人一倍だった。
