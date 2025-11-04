Koki, 木村拓哉に続きベストジーニスト賞に 父の受賞時のファッションを調べ「やっぱりかっこいい」
最もジーンズが似合う有名人を決定する『第42回ベストジーニスト2025』授賞式が4日、都内で行われ、俳優でモデルのKoki,が協議会選出部門で受賞した。父である木村拓哉は1994年から1998年に連続5回受賞を果たし、永久ベストジーニストとして殿堂入り。Koki,は家族の反応について「ありました」と報告。父の受賞時のファッションを調べ「やっぱりかっこいい、似合うなと思いました」とはにかんだ。
【写真】圧倒的スタイル！デニムがよく似合うKoki,
日本ジーンズ協議会が主催する同アワードは、「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」にわかれ、一般選出部門はSNS調査でランダムに選ばれた10〜50代までの5000人（男女比50：50）から最もジーンズが似合う有名人を投票。上位男女各1人が受賞となる。今年はSnow Manの目黒蓮が2年連続受賞、今田美桜は初受賞となった。
このほか協議会選出部門として、お笑い芸人のみなみかわ、俳優の松本若菜、ダンス＆ボーカルグループのHANA、特別貢献賞として、声優の花江夏樹、株式会社ポケモン・株式会社ポケモンセンターから上郷頼臣代表取締役社長が参加。次世代部門として、スケートボード日本代表の猪又湊哉選手、モデルで俳優の紺野彩夏も受賞となった。
Koki,は受賞について「とても光栄です。ジーンズは私のファッションの中でマストハブアイテム」と歓喜。この日はシンプルなデニムのセットアップに黒のピンヒールを合わせ「これはずっと愛用していて、このジーンズはいろんな挑戦、海外でも一緒にいてくれた」とお気に入りの一本だそう。
隣にいたみなみかわはKoki,に「非常にエレガントでみとれてしまいました」とうっとり。「失礼ながらKoki,さんに『お父さんの余ってるデニムをください』と言って松本さんに怒られました」と裏話を明かしてKoki,を苦笑させていた。
