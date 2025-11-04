Snow Man目黒蓮、ベストジーニスト2年連続受賞 今田美桜は初、Koki,も協議会選出部門で受賞
最もジーンズが似合う有名人を決定する『第42回ベストジーニスト2025』授賞式が4日、都内で行われ、一般選出部門にSnow Manの目黒蓮、俳優の今田美桜が決定した。目黒は2年連続受賞、今田は初受賞。さらに協議会選出部門として俳優でモデルのKoki,も受賞した。
【全身ショット】綺麗な横顔…デニムのセットアップで登場した目黒蓮
目黒はオーバーサイズのデニムジャケットと太めのジーンズ、下にはネクタイを合わせたファッションで登場。「去年から2年連続でベストジーニストという名誉ある賞をいただけたことをうれしく思います」と盾を受け取り、喜んだ。
さらに「去年いただいてから、自分ももっとさらにジーンズが好きになって1年350日くらいはなにかしらのジーンズを履いていたなと思います。なので今回もすごくうれしく思います」とはにかんだ。
この日、欠席となった今田はVTRでコメントを寄せ「本当によくデニムを履くんですけどみなさんにそれを知ってもらえてたのかもしれないとうれしいです。デニムとは、一生履いていきたいものだし、きっと履いているものです。ずっと私の生活にあるもの」と噛み締めた。
協議会選出部門ではKoki,のほか、お笑い芸人のみなみかわ、俳優の松本若菜、ダンス＆ボーカルグループのHANA、特別貢献賞として、声優の花江夏樹、株式会社ポケモン・株式会社ポケモンセンターから上郷頼臣代表取締役社長が参加。次世代部門として、スケートボード日本代表の猪又湊哉、モデルで俳優の紺野彩夏も受賞となった。
日本ジーンズ協議会が主催する同アワードは、「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」にわかれ、一般選出部門はSNS調査でランダムに選ばれた10〜50代までの5000人（男女比50：50）から最もジーンズが似合う有名人を投票。上位男女各1人が受賞となる。
