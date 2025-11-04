タレントの鈴木奈々（37）が4日。MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。潔癖なのに唯一大丈夫な超大物芸人を明かした。

この日は「潔癖四天王VSズボラ大激論SP」として、芸能界屈指の潔癖性、バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長、「Kis―My―Ft2」二階堂高嗣、お笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹とともに出演した。

鈴木は「私は彼氏のお家にお泊りとか、あんまり人のお家にお泊りとか、人のベッドで寝れない。自分のベッドで寝たいタイプです。だから、彼氏のお家に行ったことがあまりないですね、私は」と告白。たとえ彼に誘わても「自分の家の方がいい。今までの彼氏は結構自分の家に連れてきて。自分のベッドは信頼してて、結構きれいにしてるんで」と明かした。

他の人が自分のベッドで寝るのは問題ないといい、「彼のベッドとか、人の家のベッドっていうのが私嫌です。ホテルも嫌。だから基本、韓国行く時も北海道行く時とかも日帰りが多いです」とした。

そんな中、鈴木をよく知る人物として、大親友のタレント、加藤綾菜がコメント出演。加藤は鈴木について「潔癖なのにこれはありなんだっていうのがちょっとあるんですよ。奈々ちゃんが“元カレのベッドでは寝れない。潔癖だからとかって言ってて。でも加トちゃんのベッドでめっちゃ寝れるんですよ。潔癖だけど、加トちゃんに関してはありなんだって…。彼氏の服を着るのも苦手だし、私のも着られないんですよ。私のやつとか“いい、いい、いい！大丈夫、大丈夫”とかって言うのに、加トちゃんのパジャマ着てるんですよ。なんでだろうって」と暴露した。

これにはスタジオも爆笑。鈴木は「本当に加トちゃんって、無菌なんです」と主張。「でも本当に言うと、加トちゃんって私と同じぐらい結構潔癖。結構きれいにしてるんですよ、常に。加トちゃんの家ってきれいなんですよね。凄いきれいだから、やっぱり全然気にしない。加トちゃんの家だったら、全然行ける」と話した。