JR東日本によりますと、JR成田線は、酒々井と成田の間で線路の敷地内で車が立ち往生していたため、一部区間で運転を見合わせていましたが、午後2時15分ごろ、上下線ともに運転を再開しました。