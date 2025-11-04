ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR成田線 上下線ともに運転再開 JR成田線 上下線ともに運転再開 JR成田線 上下線ともに運転再開 2025年11月4日 15時11分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、JR成田線は、酒々井と成田の間で線路の敷地内で車が立ち往生していたため、一部区間で運転を見合わせていましたが、午後2時15分ごろ、上下線ともに運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 置床工事, イベント, 葬祭, 徳島, 静岡, ネジ, 墓, グループウェア, デイサービス