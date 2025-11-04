東京国際映画祭のウィメンズ・エンパワーメント部門の公式出品作品として招待された、映画「藍反射」（野本梢監督）の舞台挨拶が4日、都内の丸の内ピカデリー2で行われ、主演の道田里羽らが登壇した。

道田は、今作が映画初主演。仕事やボランティアに奔走しながら、不妊治療と向き合う25歳の深山はるかを演じた。「自分と向き合う時間がない人は、今の現代社会ではかなり多いと思っています。深山はるかを自分のこととして、自分に近い存在として見てもらえたら」と伝え、「自分の大切な人たちと言葉をかわす、そんなきっかけになる映画になってくれたらうれしいです」とあいさつした。

「藍反射」は、26歳で難治性不妊症と診断された気象キャスターの千種ゆり子氏が、「若いうちから自分の身体に関心を持ってほしい」という強い思いから企画し、自らプロデューサーも務めた。監督は、「柔らかい社会派」として認知されづらい悩みを丁寧に描き続けてきた野本梢氏。今作では「不妊治療＝40歳前後の夫婦」という一般的なイメージにおける若年層の現実に焦点を当てた。20代の未婚女性が突然の診断に直面し、身体の悩みを誰にも相談できないまま、周囲との関係に悩み、自分を見つめ直していく姿を描く。

野本監督は「（作品に）大切なメッセージを含めましたので、みなさまにもぜひ、お持ち帰りいただけたらと思います」と話した。ほか出演者では、滝澤エリカ（20）、中山来未（30）、井上拓哉（29）が登壇した。