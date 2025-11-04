いつもは絶対に帰らない時間帯に、飼い主が静かに帰宅すると……。飼い主さんが突然目の前に現れたときの、愛犬の様子を撮影した動画がInstagramで話題です。動画に出てくるのは、2歳のフレンチブルドッグ・エルくん。エルくんのクスッと笑いを誘うまさかの光景に、「最高すぎます！」「おっさんおるやん（笑）」と反響が寄せられました。



【動画】飼い主がこっそり帰ると…？ワンちゃんのまさかの体勢に反響

日常のルーティンから、いつも家族が帰ってくる時間をおおよそ把握しているというエルくん。この日は、動画を投稿した飼い主さんが、普段は誰も家にいない時間帯に帰宅したため、エルくんの反応を見るために動画を撮影していたそうです。



エルくんにバレないように、静かにリビングへと向かう飼い主さん。キッチンを見渡してもエルくんの姿はなく、リビングの方へカメラを向けると、そこにはソファーで仰向けに横たわりくつろぐエルくんの姿が……！



飼い主さんにまったく気づいていないエルくん。全身の力を抜きリラックスしている『ヘソ天』姿が、微笑ましく映ります。少しずつ近付いても、なかなか気づかないエルくん。腕を上げて、安心しきった姿で眠るエルくんは、まるで人間のよう……。



そして、ついに飼い主さんの存在に気が付いたエルくん。ビクッと身体を起こして、不思議そうな表情で飼い主さんを見つめます。なんだか気まずそうに目をそらし、一点を見つめる姿で動画は締められました。



動画を撮影した飼い主さん（＠frenchbulldog_el）に話を聞きました。



ーーソファーでくつろぐ姿を見たときのお気持ちは？



「『ヘソ天かよ！』と思いました」



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「今までバズった経験がなかったので、ビックリしました！」



ーー普段のエルくんは、どのような性格でしょうか？



「人間が大好きで、おじさんと少年を足して2で割ったような性格です」



まるで人間のような、エルくんの素の姿に700件を超えるコメントが寄せられました。



「犬を休憩してる最中（笑）」

「犬もくつろぐんだなぁ」

「気まずそうなお顔が秀逸ですねww」

「ハッ！夫が予定より早く帰ってきた日の私かと思いました（笑）」

「悪い事してるわけじゃないのに、ちょっと後ろめたい顔してるのが可愛いすぎる♡」



Instagram（＠frenchbulldog_el）では、家族が大好きなエルくんの、面白くて可愛らしいにぎやかな日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）