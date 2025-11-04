山下美夢有の妹、山下蘭が18歳の誕生日を楽しくお祝い！ 「これからも毎日笑って天真『蘭』漫に」
山下美夢有の妹、山下蘭が自身のインスタグラムを更新。10月30日に18歳の誕生日を迎えたことを記すと、「My birthday 18 years old」「大事な家族と友達達に祝ってもらえてほんまに幸せな日でした」と嬉しそうに投稿した。
【写真】幼い頃の山下美夢有「3きょうだい」【山下蘭のInstagramより】
「幼少期の頃の写真見返してたら3人の写真出てきてほんま成長したな〜って思ったけど中身は3人ともそのまま止まってる思う」と紹介したのは1枚目の3ショット。昨年のプロテストでトップ合格を果たした兄・勝将が蘭を優しく支え、この頃から仲が良かったことが伝わってくる。2枚目は焼き肉店に並んで座った最近の写真。さらに顔も髪もクリームまみれにしながら誕生日ケーキにかぶりつく蘭のアップや、「あなたが主役です」とプリントされたタスキを掛け、自らお祝いのくす玉を手にすると、勝将が抱いた愛犬に頬を寄せる写真も。無表情ながら妹の誕生日フォトにお付き合いする兄の優しさが感じられる。そしてゴルフの練習に励む動画や写真も公開。現在は奈良育英高校のゴルフ部に所属して腕を磨いている最中だ。投稿の最後には「小さい頃から笑うことが大好きなのでこれからも毎日笑って天真『蘭』漫に過ごしていきたいと思います」と明るい目標を掲げていた。投稿を見たファンからは「お誕生日おめでとう」「素敵な一年になりますように」とのメッセージが数多く寄せられていた。また「本当に大きくなりましたね パパさん&ママさんもさぞ嬉しい事でしょう」「姉兄に次いで夢を叶えられますように」とのコメントも。また投稿に「いいね！」をクリックした美夢有は、妹のバースデーウィークにマレーシアで開催された米国女子ツアー「メイバンク選手権」で嬉しいツアー2勝目。今週は「TOTOジャパンクラシック」のために帰国する。
