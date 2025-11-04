「本当に、可愛いんだぁあ」

俳優の高杉真宙(29)=福岡県出身=がインスタグラムで披露した猜きつきショット瓩注目を集めている。

高杉はTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に4話から、ジョッキー・佐木輶二郎役で出演していることを報告した上で、「僕自身も毎週放送を楽しみにしております!皆さんもぜひよろしくお願いいたします!馬が、本当に、可愛いんだぁあ」と、競走馬にまたがって抱きつく、ドラマのオフショットをアップしている。

この投稿に「めっちゃ感動しました」「人馬一体かっこいい〜」「ジョッキー役素敵すぎます」「ロイヤルホープの新馬戦優勝すごく感動しました」「馬がすごく懐いている!すごい!」「愛がすごく伝わりました」「チャラい演技もいい感じ」「馬を愛する気持ち、侮辱された口惜しさからの人馬一体のあの走り」「どちらも可愛いお顔で」「本当に乗ってるの？」「本物のプロ騎手みたいでした」「ぎゅっとされて嬉しそう」「リアル騎手にしか見えなかった」「心を通わせてる」と演技を絶賛する声が相次いでいた。 高杉は2013年の「仮面ライダー鎧武/ガイム」(テレビ朝日)で、呉島光実・仮面ライダー龍玄を演じて注目を集めた。22年後期のNHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」や23年の「わたしのお嫁くん」(フジテレビ)など、ドラマや映画など幅広く活躍している。21年に所属事務所を退社し、個人事務所で活動している。