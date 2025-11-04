あどけない表情でピース…12年後に同じポーズを

元HKT48のアイドルが13歳でデビューした12年前と現在を比較したショットを公開し、話題になっている。

2013年にHKT48でデビューした坂本愛玲菜(25)=福岡県出身は、Tシャツにデニムでまだあどけない当時の写真と、同じような服装とポーズですっかりお姉さんになった近影をアップ。

「デビュー12周年の日にこうやって 舞台の板の上に立てているということに感謝の気持ちを持ってお芝居させていただきました 少しでも何か届いていたら、嬉しいです」とつづっている。

この投稿にフォロワーからは「背伸びたなぁ」「大人になったなぁ」「あっ 懐かしいお姿 今の大人の姿も面影残して成長してますね」「初めて見た時の思い出が甦ってきた」「めっちゃ良い写真でヤバい」「懐かしすぎますね」などの声が寄せられている。 坂本は2025年4月にHKT48を卒業後、フリーのアーティストで活動。「坂本愛玲菜のオケハザマってなんですか?」（RKBラジオ）でパーソナリティを務めているほか、音楽や舞台など幅広く活動している。