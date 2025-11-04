ＳＰＫ、上期経常は一転14％増益で上振れ着地

ＳＰＫ <7466> [東証Ｐ] が11月4日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比14.0％増の19.5億円に伸び、従来の5.4％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の36億円に対する進捗率は54.2％に達し、5年平均の46.7％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.2％減の16.4億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比34.2％増の11億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.5％→5.5％に改善した。



株探ニュース

