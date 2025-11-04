「ブルダック炒め麺」がじゃがりこに 1年4ヶ月かけてうま味ある辛さを再現
カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、三養ジャパンのもと「ブルダック炒め麺」の味を再現した『じゃがりこ辛いやつ ブルダック味』を12月1日から全国のコンビニエンスストアで数量限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では12月8日から数量限定発売。
「じゃがりこ辛いやつ」は、「じゃがりこ」ならではの「練り込み製法」に加えて「コーティング製法」を用いることで、本格的な刺激のある辛さが楽しめるシリーズ。「コーティング製法」は、2020年9月に発売された『大人のじゃがりこ わさび醤油味』に初めて使用された。23年11月にはターゲットを若年層に据え、シリーズ名を「大人のじゃがりこ」から「じゃがりこ辛いやつ」にリニューアル。
「ブルダック炒め麺」は、全世界で80億食販売、日本国内での販売数は1億食を突破した、激辛フードの代表。三養ジャパンから12年より発売を開始して以来、国内外で愛されている代表ブランドとなっている。“韓国風”かつ“激辛”な味を探し求め、1年の研究を経て現在ブルダックシリーズで使用されている「旨辛で美味しいソース」が誕生。その研究に費やされたソースの量・鶏 の数は実に2トンと1200羽と言われている。
今回、韓国発の旨辛フードの「ブルダック炒め麺」の味を、「じゃがりこ 辛いやつ」で再現し発売する運びとなった。「ブルダック」のうま味ある辛さを再現するため、発売までに1年4ヶ月を要し、若年層だけでなく、ブルダックファンや韓国好きの人にもおすすめしたい逸品。炭火の風味感じる旨辛チキンの味わいが一度食べたら忘れられない、“超旨辛じゃがりこ”が誕生した。
同商品は、「ブルダック炒め麺」の本格的な刺激のある辛さが楽しめ、ブルダックソースをイメージした赤色のスティックに。食べる前から辛いことを想起させ、わくわく感を盛り上げる。パッケージは、ブルダックのパッケージカラーである黒を基調に、「ブルダック炒め麺」のロゴとキャラクターのホチを配置し、ひと目でコラボレーション商品だとわかるようデザインされている。
