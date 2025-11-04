福島銀、上期最終を50％上方修正

福島銀行 <8562> [東証Ｓ] が11月4日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益を従来予想の1億円の黒字→1.5億円の黒字(前年同期は9.5億円の赤字)に50.0％上方修正した。

なお、通期の最終損益は従来予想の5億円の黒字(前期は12.5億円の赤字)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、営業経費が当初予想を下回る見込みとなったことなどから、2026 年３月期第２四半期累計期間の業績予想（連結、個別）を上方修正するものです。なお、2026 年３月期通期の業績予想につきましては、今後の経済情勢等の見通しが不透明である点を考慮し、前回予想から変更ありません。※ 本資料の業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

